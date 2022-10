Horoscop 3 octombrie 2022 – O schimbare de carieră va avea rezultate pe termen lung BERBEC Prietenii nu apar brusc, trebuie sa ii cauți. Veți obține o oferta buna contrastand cerințele bancii. Nu lasați cuvintele tale sa fie ințelese greșit in munca ta. Atenție și control marit cu ​​petrecerile de noapte. TAUR Gesturile satisfacatoare pot duce la presupuneri confuze. Nu cheltuiți prea mult, este mai bine decat pe ceva […] The post Horoscop 3 octombrie 2022 - O schimbare de cariera va avea rezultate pe termen lung first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC - Daca ești intr-o relație, nu lasa rutina sa te impiedice sa faci ceva distractiv cu partenerul/a.TAUR – Ziua va fi deosebit de reușita pentru dumneavoastra din punct de vedere profesional. Este posibil sa aveți o oportunitate de dezvoltare sau chiar o promovare. GEMENI – Se anunța o zi deosebit…

- Invitatul din aceasta saptamana al emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” este Florin Marin! Fostul antrenor a ajuns la 69 de ani și a renunțat oficial la cariera de antrenor principal, dar s-ar intoarce in fotbal doar ca director tehnic. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata miercuri de la ora 20:00.…

- Septembrie a inceput si aduce un adevar pe care nu multi il pot gestiona. Insa n-au incotro. Nu evita acest adevar doar pentru ca iti este teama. In caz contrar, lucrurile vor degenera. Relatia care nu-ti permite sa fii tu insuti nu este una sanatoasa. Accepta adevarul, iar din acel moment fericirea…

- HOROSCOP 29 august – 4 septembrie: ziua din saptamana cu impacari, iertari și iubire. Previziuni pentru toate zodiile O saptamana mult mai aerisita in aspectele astrale. Mai relaxați cu ceea ce vine, dar totuși sa nu uitam aspectele vechi care sunt in desfașurare deja de saptamanile trecute. Energiile…

- BerbecZiua anunta treburi gospodaresti si relatii apropiate cu membrii familiei. Sunt multe tensiuni vizavi de tot ce tine de familie, spatiu de locuit sau patrimoniu familial. Se pot rediscuta aspecte ce privesc achizitionarea unei case, a unor bunuri patrimoniale, insa vor ramane deocamdata doar la…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Administrația Domeniului Public, a executat astazi, 5 august, mutarea trecerii de pietoni de pe Bd. Republicii (cea de langa intersecția cu strada Cozia), inainte de intersecția cu strada Cozia. ”Lucrarea a fost executata conform avizarii din Comisia de circulație…

- BerbecSambata vei fi tentat sa ti continui munca de la serviciu sau sa te ocupi de treburile de rutina ale casei. Dozeaza ti eforturile, pentru ca organismul este destul de obosit. De evitat zilele acestea consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Duminica, partenerul…

- SCHIMBARE in caz de razboi: Romanii din diaspora au termen 15 zile sa se prezinte in țara SCHIMBARE in caz de razboi: Romanii din diaspora au termen 15 zile sa se prezinte in țara Ministerul Apararii Nationale a emis un proiect de act normativ care schimba din temelii Legea privind pregatirea populatiei…