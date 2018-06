HOROSCOP 3 IUNIE 2018. Generozitate de sentimente, ploaie de îmbrăţişări, dar şi mii necazuri. Previziuni pentru duminică HOROSCOP 3 IUNIE 2018 BERBEC

Daca vezi ca un proiect inceput demult nu mai are nimic nou de oferit, ar fi bine sa te gandesti din ce in ce mai serios sa-i pui punct decat sa-l continui fara rost. De la o vreme, nimic nu mai evolueaza, nu mai apare nimic nou, ti-ai pierdut si interesul, si cheful, si energia, deci nu mai ai nicio tragere de inima sa duci mai departe ceva ce nu se mai urneste din loc. Te tenteaza sa-i pui punct aici, si bine faci, pentru ca ce ai avut mai bun de castigat de pe urma acestui plan tine deja de trecut. Inchide capitolul, extrage concluzia finala si cauta-ti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

