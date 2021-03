Horoscop 29 martie 2021- Vă doriți de ceva timp să faceți o schimbare BERBEC Sunteti usor confuz, iar la locul de munca aveti tendinta sa va miscati mai incet. Evitati discutiile in contradictoriu cu sefii si colegii si straduiti-va sa recuperati intarzierile. Va recapatati buna dispozitie intr-o vizita la prieteni. TAUR Plecati intr-o calatorie in interes profesional, in care obtineti satisfactii deosebite. fiti foarte atent la acte […] The post Horoscop 29 martie 2021- Va doriți de ceva timp sa faceți o schimbare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- BERBEC: Azi nu veti fi la fel de optimisti si plin de energie ca de obicei. Ar trebui sa va luati liber deoarece unele probleme nu mai suporta amanare.TAUR: Partenerul de viata va va reprosa ca l-ati neglijat in ultima perioada si ca nu ati acordat atentia cuvenita familiei.

- BerbecGelozia este comuna și trebuie controlata. Daca va faceți griji pentru bani, nu va faceți griji, problemele sunt temporare. Ocupațional lucrurile se pot complica. Odihniți-va pentru va reveni fizic.TaurFeriți-va de gelozie, cei care au un partener stabil.

- BERBECV-ati implicat in prea multe proiecte și acum nu mai știți cum sa le faceti fața. Niște planuri facute se amana sau prietenii uita de o promisiune.TAURAzi va poate veni o idee despre ce trebuie sa faceti pentru a fi pe direcția profesionala dorita.

- BERBECSunt sanse sa plecati intr-o calatorie in interes personal, in care va apropiati mai mult de persoana iubita. Este posibil sa intalniti o persoana mai in varsta, care va va ajuta intr-o afacere.TAURO ruda va propune sa va asociati intr-o afacere. Dupa-amiaza sunteti invitat la o petrecere si nu…

- Horoscop 14 ianuarie 2021. BerbecBerbecii dau dovada de o rezistența remarcabila in situații dificile, iar puține lucruri ii vor da peste cap. Deși nu sunt cei mai calmi nativi ai zodiacului, finalul de saptamana ii prinde intr-o forma buna din punct de vedere mental, așa ca vor reuși sa rezolve multe…