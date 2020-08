Horoscop 29 august 2020. Zi tensionată pentru zodii! Leul e pus pe ceartă Specialiștii au disecat și interpretat din nou indicațiile astrelor. Din pacate, ziua de 29 august vine o energie negativa pentru leu. Ce se intampla cu celelalți nativi ai horoscopului? Horoscop pentru sambata, 29 august Berbec – Ești tentat sa faci unele schimbari, iar daca vei alege sa tratezi totul modest, inteligent și diplomat vei avea […] The post Horoscop 29 august 2020. Zi tensionata pentru zodii! Leul e pus pe cearta appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

