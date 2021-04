Horoscop 29 aprilie 2021. Soarele in Taur ne influenteaza sa fim mai rationali si sa privim realitatea dintr-o perspectiva mult mai practica. S-ar putea ca nu toate sa meaga in direcția pe care ne-o dorim, mai ales pe plan sentimental, dar este in puterea noastra sa luam cele mai bune decizii, scrie SHOK.md , cu referire la observatornews.ro.