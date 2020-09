Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Este momentul sa va concentrați asupra treburilor casnice, chiar daca ați prefera o ieșire cu prietenii. Intuiția va ajuta sa rezolvați probleme dificile, dar țineți cont și de sfaturile partenerului de viața. TAUR In contextul astral al zilei de azi, este de așteptat sa fiți intr-o forma intelectuala…

- BERBEC Sunteti nevoit sa luati o decizie dificila: vi se propune o colaborare avantajoasa, dar partenerul de viata nu este de acord sa munciti in plus. Nu faceti excese alimentare! TAUR Aveti sanse sa terminati cu bine o activitate importanta. S-ar putea sa gasiti, in sfarsit, solutii la anumite…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ieri ca va propune Consiliului Politic National al partidului excluderea celor trei parlamentari social-democrați care nu au venit la Parlament pentru votarea motiunii de cenzura si care au invocat probleme legate de coronavirus. Ciolacu a spus ca niciunul din…

- Venus din Rac adera la un careu tensionat cu Jupiter retrograd din Capricorn, lucru care aduce zodiile Berbec, Rac, Balanța și Capricorn la ananghie. Pe langa deciziile dificile pe care sunt nevoite sa le ia, se anunța și ceva probleme de sanatate. Horoscop 27 august 2020: probleme de sanatate pentru…

- Berbec. In ceea ce ii privește pe nativii Berbec, luna Septembrie vine cu probleme pe plan sentimental. Partnerul de cuplu devine dificil și greu de ințeles astfel ca vor lua naștere discuții pe care va va fi destul de greu sa le gestionați. HOROSCOP SEPTEMBRIE. Vin banii pentru aceste zodii,…

- Astrele vin cu noi previziuni pentru cei 12 nativi. Ce probleme intampina gemenii pe data de 17 august și care este lucrul pe care trebuie sa-l elimine din rutina cel puțin saptamana aceasta? Horoscop 17 august 2020. Ce previziuni au astrele? Berbec – Ai parte de o zi liniștita și plina de oportunitați…

- HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Berbec Astazi te vei concentra pe sectorul carierei. Cauti idei si strategii care te pot ajuta sa-ti aduca mai multi bani sau mai multe rezultate notabile. Este important sa fii atent la semnarea unor contracte sau daca este vorba despre negociere, ce responsabilitati…

- BERBECIncercați sa nu va tratați copiii cu superioritate. Ați putea invața foarte multe de la noua generație, așa ca optați pentru un dialog sincer.TAUR S-ar putea sa aveți parte de o dezamagire la locul de munca, cel mai probabil legata de un proiect la care ați lucrat mult.