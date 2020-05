Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 26 mai 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Uneori o spoiala prospata face ca totul sa para nou, deci nu trebuie sa refaci totul de la inceput. Lucrurile nu se mai fac cum se faceau odinioara, asa ca ai grija sa conservi ce poti. Asta este deasemenea o perioada buna sa-ti faci un…

- BERBEC Luati o hotarare importanta in legatura cu evolutia unei relatii. Puteti sa va bazati pe intuitie. Sunt sanse ca decizia pe care o luati astazi sa se dovedeasca inspirata. Puteti realiza tot ce v-ati propus pentru azi, cu conditia sa actionati cu calm si sa aveti rabdare. Succesul depinde in…

- Horoscop 13 aprilie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 13 aprilie 2020 - Berbec:Ai putea evalua greșit anumite situații, de exemplu celelegate de locul și rolul tau in familie și in grupul social. Poate ca nu enevoie sa fii atat de important, pe cat iți dorești acum. Horoscop…

- Berbec Aveti multe probleme de rezolvat. Reusiti sa faceti in casa schimbari ce contribuie la imbunatatirea atmosferei. Sunteti tentat sa cumparati un obiect valoros. Nu este o zi favorabila investit...

- BERBECZiua de astazi va va pune la incercare rabdarea. Abordați fiecare chestiune cu mult calm și diplomație, și nu dați satisfacție celor care ar vrea sa va vada invinși.TAURVa petreceți dimineața impreuna cu cei dragi, ceea ce va influențeaza pozitiv.

- Horoscop 19 martie 2019 Berbec Berbecii sunt complet concentrați pe problemele de la serviciu. O oportunitate unica ii transforma pe nativii din aceasta zodie in adevarați luptatori, gata sa faca orice pentru a-și atinge scopurile. Este posibil, totuși, ca unele persoane apropiate sau chiar partenerul…

- HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU. Avem aspecte importante inca de la inceput de an. Trebuie sa știți ca vestea buna este legata de faptul ca Jupiter cel norocos, Moș Craciunul Zodiacului, ramane in aceasta poziție culminanta pana pe 20 decembrie și va va ajuta și daca vreți și daca nu vreți, avand in…

- Horoscop 3 martie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 3 martie 2020 - Berbec:Ai in fața o zi in care viteza poate strica multe, de ladispoziția ta pana la bunele relații cu superiorii sau cu cei mai in varsta dinfamilie. Horoscop 3 martie 2020 - Taur: Este de ajuns sa fii protector…