Horoscop 28 iulie 2023. Mercur, planeta gandirii și a comunicarii, a intrat in Fecioara și aduce schimbari pentru toate zodiile. Acest tranzit va dura pana pe 4 octombrie. Iata cum te influențeaza Mercur in Fecioara, in funcție de zodie! Horoscop 28 iulie 2023 Berbec Berbecii au de rezolvat chestiuni birocratice. E posibil sa incepeți un proiect important sau sa semnați un contract legat de o noua locuința. Cu Mercur in Fecioara vei putea scapa de haosul din minte și vei putea lucra organizat. Horoscop 28 iulie 2023 Taur Este un moment bun pentru Tauri sa se concentreze mai mult pe dorințele…