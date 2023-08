Stiri pe aceeasi tema

- BerbecSocrii sau rude apropiate iți pot da o suma de bani in aceasta saptamana. Gestul te va surprinde enorm.Aceasta va fi binevenita in contextul in care in casa va fi nevoie de ceva reparații neașteptate. De asemenea, pot aparea unele cheltuieli legate de sanatate. TaurSaptamana aceasta s-ar putea…

- Astrologii anunța vești bune pentru cateva zodii pentru joi, 10 august 2023. Ceilalți nativi se vor confrunta cu probleme, in special in planul sanatații pe care au cam neglijat-o in ultima vreme. Cheltuieli neprevazute apar la tot pasul. Așadar, mare atenție!

- Horoscop 27 iulie 2023. Unele zodii se pot intoarce astazi la o iubire din trecut, insa nu toți nativii sunt incantați de decizia luata. Unii pot fi dezamagiți sa realizeze ca foștii parteneri nu s-au schimbat deloc și mai bine iși vedeau de drum in continuare. Cel mai bine ar fi sa invațați din experiențe,…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca Luna se va poticni de Marte cel dinamic, ceea ce face dificil sa ne suprimam impulsurile si sa ne gestionam temperamentul. Din fericire, jucausul Mercur functioneaza bine cu Luna pentru a ne realinia gandurile si sentimentele, precum si pentru a ne arata cum sa fim mai…

- BerbecEste nevoie sa te ocupi de bani. Se anunta provocari in acest sens, asa ca alcatuieste planuri de economii. Schimbarile de la locul de munca pot atrage dupa ele modificari salariale sau modificari ale conditiilor de munca. Fii prudent si retine cele aflate si petrecute astazi. Undeva, candva iti…

- Berbec - Zilele tale norocoase in iulie 2023Ca Berbec, natura ta dinamica și energica va fi susținuta de astre in aceasta luna.Cele mai norocoase zile pentru tine in aceasta luna sunt 9 și 21 iulie.Aceste zile aduc oportunitați de evoluție personala, progrese in cariera și noi inceputuri interesante.Folosește-ți…

- BerbecInteresanta zi in plan familial, datorita influxurilor energetice de astazi, evidentiind finalul unei etape. Ai spor in rezolvarea treburilor gospodaresti si in lamurirea chestiunilor patrimoniale. Intrucat esti foarte preocupat de sarcinile profesionale si de imaginea ta publica exista riscul…

- Berbec Este rost de calatorii pe distante scurte, fie pentru a rezolva chestiuni profesionale, fie pentru a ajuta pe cineva apropiat. Esti vulnerabil la problemele altora, asa incat fii prudent si nu te lasa impresionat. Pe de alta parte, unii te vor provoca spre a afla mai multe despre tine si intentiile…