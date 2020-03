HOROSCOP 27 MARTIE 2020: cinci zodii au succes colosal vineri Berbec – Daca pana acum Berbecii au trecut printr-o perioada in care au trebuit sa dea dovada de multa chibzuința, a venit momentul sa se bucure de soarele care apare pe strada lor. Maine este ziua in care norocul este de partea lor in totalitate, conducand-i catre un succes notabil. Ți se va deschide o poarta, vei avea o șansa de care trebuie sa profiți la maxim pentru un caștig substanțial, iar perspicacitatea ta iți va asigura succesul. Fie ca este vorba de primirea unor noi responsabilitați in planul locului de munca, fie ca este vorba de implicarea intr-un proiect de anvergura, maine ai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec. In ceea ce-l privește pe nativul Berbec, luna aprilie este cea care ii gasește mai conștienți pe acești nativi de lucrurile importante ale vieții precum familia și sanatatea. Aceștia vor lasa la o parte dorințele și planurile profesionale pentru a le acorda mai multa atenție membrilor familei.…

- Berbec Berbecii incep aceasta saptamana in forța și plini de energie pozitiva. Aceasta energie reușesc sa o transmita și familiei, deoarece nativii din Berbec vor primi o veste buna din partea acesteia. Un membru al familiei va scapa de calvarul in care a trait in ultima perioada. La…

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de joi, 12 martie 2020. O minciuna mai veche ii da lumea peste cap unei zodii, deși acele cuvinte false au parut inofensive, la un moment dat. Berbecii au o șansa importanta.

- Luna Faurar inseamna sfarșitul unei ere de austeritate.Vezi cine se imbogațește peste noapte și cine muncește din greu pentru a-și vedea visul cu ochii. Vedeți in detaliu situația pentru fiecare dintre cele 6 zodii Berbecii nu au de gand sa faca vreun sacrificiu suplimentar, insa nici nu…

- Berbec S-ar putea sa ai parte de o decizie care iți va schimba calea vieții actuale. Cere ajutorul celorlalți atunci cand ai nevoie. Evita luptele de putere și chiar posibile mișcari agresive ale altora. Lucrurile sunt inca destul de dure și pot avea o greutate puternica asupra condițiilor…

- Gemeni Aveți de-a face cu niște schimbari majore de viziune și nu va fi ușor de gestionat aceasta perioada. Luna Februarie se va simți cu adevarat intensa și va genera anumite sentimente contradictorii. Accentul se va pune mai ales pe definirea sentimentului dumneavoastra de securitate, permițandu-va…

- Horoscop 30 decembrie 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Relatiile cu prietenii sunt la ordinea acestor zile de weekend. Pe de o parte datorita faptului ca este vacanta si astfel ai timp pentru discutii si intalniri, insa pe de alta parte, traversezi o perioada a vietii in care chiar ai…