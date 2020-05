Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul pentru perioada 22-28 mai, realizat de astrologul Lorina. Gemenii trec printr-o perioada tensionata in relatia de cuplu, Sagetatorii au o perioada buna in plan profesional, bucurandu-se de beneficii banesti, iar Scorpionii si Taurii au probleme cu banii.

- Horoscop 21 mai 2020. Ziua de joi aduce Taurilor mari oportunitați, Gemenii au o zi plina de romantism, iar Fecioarele primesc o scrisoare neașteptata care se refera la niște bani. Citește horoscopul complet al zilei de 21 mai:...

- Horoscop 15 mai 2020. Ziua de vineri aduce Gemenilor vești bune legate de bani, Fecioarele rezolva multe probleme, in timp ce Sagetatorii sunt pe graba. Citește horoscopul integral, pentru fiecare zodie in parte, pentru ziua de 15...

- Horoscop 24 martie 2020. Ziua de marți aduce multa munca pentru Tauri, Gemenii primesc vești financiare foarte bune, in timp ce Sagetatorii sunt in graba toata ziua. Citește horoscopul complet al zilei de 24 martie 2020, conform...

- Luna Noua din 24 martie cade in Berbec, un semn de Foc. Sunt predispuse starile care presupun orice fel de acțiune, atitudini de independența, de entuziasm, de ambiție, chiar stari de neascultare, in sens pozitiv. Se poate afirma ca Luna din 24 martie este o oportunitate pentru descoperirea atitudinii…

- Horoscop 10 martie 2020. Ziua de marți aduce probleme de sanatate pentru cei din zodia Gemeni, Fecioarele au parte de ordihna și liniște, in timp ce Varsatorii au o zi excelenta pentru noi proiecte. Citește horoscopul complet al zilei de 10 martie 2020, conform...

- Remus Ionescu a realizat horoscopul lunii martie, pentru 2020. Afla, așadar, ce așteapta pe fiecare zodie in parte, in materie de bani, dragoste, sanatate, noroc și nu numai, in horoscopul lunii martie 2020.

- Horoscop 28 februarie 2020. Ziua de vineri aduce Taurilor probleme de concentrare, Gemenii intra ușor in conflicte, in timp ce Varsatorii fac cheltuieli inutile. Citește horoscopul complet al zilei de 28 februarie 2020, conform...