Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Acasa, in familie se pot isca discutii aprinse, fie pe teme financiare, fie pe concepte si idei diferite intre generatii. Fii prudent si evita certurile sau declansarea unor conflicte, deoarece pe de o parte, sunt paguboase, iar pe de alta parte, vor dura mul timp. Este momentul sa ti reevaluezi…

- Berbec Se lamuresc multe aspecte financiare si personale pe parcursul acestei luni. In primul rand, este bine sa ti revizuiesti relatiile cu propria ta persoana si apoi cu ceilalti. Chiar daca apar stari de spirit nelinistitoare, adoptand un stil de viata potrivit tie in aceasta etapa a vietii, vei…

- Horoscop zilnic 14 aprilie. Luna Neagra iși schimba astazi semnul și intra in zodia Rac, pe care o va traversa in urmatoarele 9 luni. Luna Neagra a mai fost aici și in urma cu 9 ani, prin urmare poate reactiva situații petrecute atunci. Este de esența karmica și vorbește despre ispite, obsesii, dar…

- Berbec Este o zi in care esti plin de energie, insa cumva iti este greu sa o gestionezi. Probabil ca din cauza relatiilor cu membrii familiei sau a treburilor gospodaresti pe care le ai de rezolvat esti tentat sa ti canalizezi eforturile numai spre casa si familie. Ar fi bine sa te opresti din iuresul…

- Este cel mai neințelegator nativ din zodiac și merge dupa urmatorul principiu: așteapta, așteapta, așteapta și, la un moment dat, se razbuna fara sa spuna nimic.Ai mare grija atunci cand alegi sa lucrezi sau sa ieși la o intalnire cu femeia Fecioara, pentru ca iți va analiza toate gesturile și nu va…

- Berbec In mare parte, ziua are o tenta de monotonie. Incearca sa rezolvi toate lucrurile care tin de meticulozitate si care necesita multa rabdare. Acorda atentie sanatatii si evita sa mananci in stare de stres. Este o zi buna pentru cei care lucreaza intr un domeniu unde simtul detaliului este foarte…

- Fiecare zi vine cu noi incercari și surprize, pe care trebuie sa le depașim indiferent de circumstanțe. Astrele ne vegheaza calea in viața și ne ghideaza, fiecare moment fiind inzestrat cu o insemnatate aparte. Iata ce au pregatit astrele pentru fiecare semn zodiacal in ziua de 5 martie 2022.Horoscop…

- Berbec Socializarea este aspectul care te intereseaza in mod special in acest weekend. Sunt posibile intalniri cu persoane importante, cu functie, persoane care te pot sprijini in ascensiunea ta profesionala. Chiar daca unii iti vor scoate in evidenta carentele educationale, in paralel vei obtine si…