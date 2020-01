HOROSCOP 27 IANUARIE 2020. Probleme la serviciu, scandal acasă, o vizită neaşteptată la medic. Lunea neagră pentru multe zodii Berbec Cei care așteapta de mult curajul sa ia o decizie, de astazi o vor putea face. Iar ceilalți vor primi o noua doza de energie. Dialogurile si situatiile in care esti implicat astazi au o nota de mister, greu de patruns. Este posibil sa te simti incomod, indiferent unde te afli sau ce faci. Sunt momente pasagere, cu o energie astrala aparte, care te predispune la fluctuatii sufletesti si emotionale. Evita ingrijorarile si ai incredere ca vei depasi totul cu bine. Dupa-amiaza te vei simti mai bine. Plimba-te in aer liber si odihneste-te suficient. Taur Este important… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

