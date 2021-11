Horoscop 26 noiembrie 2021 – Este important să vă mențineți umorul BERBEC Astazi, datorita modului dvs. de a va explica, veți putea rezolva cateva probleme monetare care va preocupa in acest moment. Și de aceea trebuie sa va concentrați și sa fiți intr-o mare armonie, pentru a preveni pierderea a tot ceea ce ați pregatit cu timp și grija TAUR Astazi veți observa ca […] The post Horoscop 26 noiembrie 2021 - Este important sa va mențineți umorul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

- BERBECToate lucrurile se vor aranja la locul lor ca niciodata. Norocul este de partea voastra, insa nu trebuie sa exagerati și sa fortati nota. TAURAr fi cazul sa nu va asumati mai multe angajamente decat sunteti capabili sa le realizati.

- BERBECAzi ar putea avea loc o schimbare brusca a situatiei la locul de munca. Poate ca veti fi promovati sau transferati la un alt loc de munca. TAUR Un prieten apropiat sau partenerul de viata v-ar putea propune o excursie.

- BerbecSe pare ca esti foarte interesat sa clarifici niste lucruri, sa intri in posesia unor informatii sau sa ajungi la un acord cu o persoana oficiala sau o institutie. Oricare ar fi intentiile tale, incearca sa fii detasat si sa ai rabdare. S ar putea ca raspunsurile primite astazi sa nu fie cele…

- BERBEC Efectiv, veți gasi astazi pe un drum oarecum singuratic, pentru ca daca aveți un partener, veți realiza ca exista ceva de rezolvat. Vorbește-i sincer și lupta pentru ceea ce iți dorești cu adevarat. Vei pune multa energie și toata inima in ea. TAUR Astazi va fi foarte important pentru viitorul…

