Horoscop 26 august 2021 – Posibile schimbări pe plan profesional BERBEC O perioada favorabila Berbecilor pentru a incepe un proiect. Seful si colegii va sustin si va apreciaza ideile. Aveti o capacitate deosebita de comunicare, care va ajuta sa solutionati toate problemele. Aveti sansa sa intalniti persoane care v-ar putea deveni in viitorul foarte apropiat parteneri de business. In weekend, aveti parte de agitatie, multa […] The post Horoscop 26 august 2021 - Posibile schimbari pe plan profesional first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

- Continua dezbaterile pe noile carți electronice de identitate. Controversa legata de inlocuirea termenului "sex" cu "gen" este departe de a fi incheiata, dar oficialii dau semnale ca sunt deschiși modificarilor.

- BERBECVeti putea primi o suma considerabila de bani de la o persoana de la care nu va asteptati. Acest suport financiar va va oferi noi oportunitati.TAUR Astazi s-ar putea sa va cunoasteti viitorul partener de viata.

- Astazi conflictele nu vor lipsi. Poate fi si un lucru bun, pentru ca unii nativi vor rezolva niste neintelegeri, scrie observatornews.ro . Ce te așteapta astazi, in funcție de zodie, vezi mai jos.

- BERBECPot sa apara schimbari bruște in viața voastra sentimentala, fie o dragoste la prima vedere, fie o ruptura intr-o relație in care nu va simțiți iubiti și apreciati.TAUR Se ivesc schimbari și va trebui sa dati dovada de mai multa adaptabilitate și flexibilitate.

- La propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, Guvernul a prelungit, joi, starea de alerta pentru inca 30 de zile, incepand cu 12 iulie. Raed Arafat a anuntat principalele modificari privind restrictiile pe care trebuie sa le respecte romanii. „A fost prelungita starea de alerta pentru…

- BERBECAstazi sunteți dispuși sa cheltuiți bani pentru voi, familie sau pentru casa. Aveti grija sa nu faceti insa acest lucru pe fond emoțional.TAURSimtiti nevoia unei schimbari in viața voastra și puteti purta discuții pe aceasta tema.

- Din 11 iunie, Marte s-a mutat din zodia Rac in semnul astrologic Leu, iar aceasta miscare ne ajuta sa transformam o parte din hipersensibilitatea din ultima perioada in creativitate si expresie artistica. Eclipsa de Soare din 10 iunie ne-a deschis usa spre un nou capitol in viata. Ne anima energii care…