Campionatul European 2023: Romania a pierdut si a doua partida din grupa

Echipa nationala de fotbal Under 21 a Romaniei a sustinut in aceasta seara al doilea meci din grupa B a Campionatului European, gazduit de Romania si Georgia.Tricolorii au intalnit pe stadionul Steaua din Bucuresti Ucraina, in fata careia cu cedat cu 0 1 0… [citeste mai departe]