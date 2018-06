HOROSCOP 25 IUNIE 2018: Probleme multe la începutul săptămânii. Cumpene pentru ei are dau examene HOROSCOP 25 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Stai si cantareste atent ce detii si ce trebuie sa investesti in ceea ce ai de facut, ca sa descoperi ca ai la purtator toate resursele necesare pentru un succes deplin. Lasa fricile deoparte, nu-l mai lua pe nu in brate, pentru ca totul e posibil. Fa totul cumpatat, cu cap, rational, moderat, nu investi prea mult, dar nici prea putin, pentru ca ti se cere o actiune moderata, cumpatata, in care sa dai dovada de simtul masurii si al echilibrului. Nici nu trebuie sa spui ca e simplu, dar nici ca e imposibil, ci sa analizezi situatia cu detasare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

