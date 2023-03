Horoscop 24 martie 2023. Ceartă în familie pentru unele zodii Horoscop 24 martie 2023. Cearta in familie pentru unele zodii. Nu totul este lapte și miere intr-o casnicie sau intr-o relație, mai ales daca este de lunga durata. Mai apar și perioade cu certuri, reproșuri, neințelegeri, dar doar așa partenerii se cunosc mai bine, afla ce il nemulțumește pe celalalt și se pot schimba lucruri care sa duca la mai multa armonie pe viitor. Horoscop 24 martie 2023 pentru Berbec Cuplurile casatorite vor avea o mica cearta la final de zi pentru ca nu ați spus la timp problemele și nemulțumirile, iar frustrarile s-au strans și acum ați ajuns la capatul rabdarii. Veti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 3 martie 2023. Numerele norocoase ale zodiilor. Va puteți incerca norocul la Loto zilele astea, poate, poate astrele sunt de partea voastra și va aduc surprize. Horoscop 3 martie 2023 pentru Berbec Simtiti ca dragostea partenerului dumneavoastra va aduce multa satisfactie. Numarul 12 este numarul…

- Horoscop 25 februarie 2023. Sfaturi pentru toate zodiile. O zi cu energie de caștig care poate veni sub orice forma – financiar, putem obține bani, amoros- ne putem implica mai mult in relația de cuplu, sau de ce nu, putem incepe o noua poveste de iubire, și, evident, putem caștiga atat material, cat…

- Horoscop 21 februarie 2023. Numere norocoase pentru fiecare zodie, in cazul in care vreți sa va incercați norocul la Loto. De asemenea, am pregatit și cate o culoare norocoasa pentru fiecare zodie, sa fie ziua de 21 februarie cu adevarat buna pentru nativi! Horoscop 21 februarie 2023 pentru Berbec Cel…

- Horoscop 1 februarie 2023. Astazi, Sagetatorii iau decizii radicale in dragoste pentru ca nu mai pot continua sa faca mari compromisuri in relația cu partenerul de viața. Pot pune punct unei casnicii sau povești lungi de dragoste fara sa se uite inapoi pentru ca se gandesc la binele lor pe termen lung.…

- Horoscop 28 ianuarie 2023. Deși este sambata și este vremea perfecta pentru munte, unele zodii sunt sfatuite sa evite calatoriile astazi, chiar și pe cele scurte pentru ca nu le sunt favorabile drumurile. Mai bine stați acasa, pe canapea, cu o carte buna și un ceai alaturi. Sau o comedie pe Netflix!…

- Inceputul anului vine cu noi provocari pentru nativii a cinci zodii. In a doua parte a lunii ianuarie are loc conjuncția lui Venus cu Saturn, astfel ca unele zodii vor resimți din plin acest moment.