Horoscop 24 iunie 2024 – Familia, partenerii și prietenii vă vor fi o companie plăcută BERBEC Familia, partenerii și prietenii va vor fi o companie placuta. Veți beneficia la maximum de economiile dvs. Spuneți celor din jur ce parere aveți despre serviciu, urmeaza o perioada dinamica. TAUR Daca v-ați separat recent de partenerul de viața, veți gasi pe cineva special. In jocurile de noroc, ai toate șansele! Vei consuma […] The post Horoscop 24 iunie 2024 – Familia, partenerii și prietenii va vor fi o companie placuta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 21 mai 2024, la Judecatoria Mangalia a avut loc un nou termen de judecata in dosarul accidentului mortal de la 2 Mai, din 19 august 2023, eveniment soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei. Instanta a programat urmatorul termen de judecata pentru data de 14 august, ora 10:00. Familia…

- Anca Molnar a fost condusa astazi pe ultimul drum! Make-up artistul a murit in urma cu cateva zile, iar astazi familia și prietenii apropiați au participat la inmormantarea ei. Au fost momente dureroase, iar sicriul ei a fost primit cu ropote de aplauze in cimitir.

- Dragii mei tineri zalauani, duminica sunt alegeri pentru primar, președinte de Consiliu Județean și europarlamentari. Poate credeți ca nu e un eveniment important, dar in votul tau sta schimbarea. Iar voi vreți Schimbare, mi-ați spus-o de atatea ori și la școala și pe strada. Nu va place ca familia…

- Zi dificila pentru familiile tinerilor morți in accidentul din Vaslui! Ionela și George, cei care se pregateau de nunta in cateva zile, au fost conduși pe ultimul drum. Au fost multe lacrimi și durere in sufletele tuturor celor care i-au iubit și astazi au fost nevoiți sa iși ia ramas bun de la ei.

- Cum s-a intamplat tragedia Tragedia s-a petrecut in apropierea localitații Sacalaz, la doar 20 de kilometri de Timișoara. Intr-o curba, tanarul șofer de 19 ani a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a rostogolit de mai multe ori pe carosabil. Din nefericire, niciunul dintre tineri nu purta centura…

- Astrologii nu au vești bune pentru urmatoarele 24 de ore. Potrivit horoscop 24 aprilie 2024, unii nativi se vor confrunta cu obstacole majore, o zodie va pierde o suma mare de bani, iar in loc sa primeasca sprijin de la prieteni, aceștia ii vor intoarce spatele, refuzand sa ii intinda o mana de ajutor.…

- Teo Trandafir a fost marea absenta de la nunta fostului ei colegul, Bursucu. Prezentatoarea de la Kanal D2 a explicat acum de ce nu a putut merge la evenimentul prietenului sau drag.Bursucu, așa cum este cunoscut de o intreaga țara, și-a unit destinele cu aleasa inimii sale, Andreea, la sfarșitul anului…

- Aproape toata luna aprilie, semnele zodiacale se vor simți dezorientate și vor incerca perpetuu sa iși gaseasca drumul in viața. Se vor lovi de multe provocari la baza carora se afla confuzii, tocmai pentru ca Mercur va merge in sens invers prin constelația Berbecului și va da intreaga lume peste cap.In…