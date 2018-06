HOROSCOP 24 IUNIE 2018. Ceea ce semeni, aia culegi în ultima zi a săptămânii. Previziunile zilei de duminică HOROSCOP 24 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O noua lectie a rabdarii vine azi intr-o forma cat se poate de concreta. Ti se arata ca ceea ce construiesti tu cu mainile tale nu poate ajunge la forma cea mai buna peste noapte, ci e nevoie de o slefuire indelungata, pas cu pas. Imagineaza-ti ca proiectul la care iti aduci tu acum contributia e o piatra bruta care necesita o continua prelucrare. Chiar daca e cale lunga pana ii vei descoperi stralucirea si frumusetea, merita sa astepti si sa depui toate eforturile necesare, pentru ca vei fi mandru si incantat de ceea ce vei obtine la capat.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 18 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Un noroc de zile mari vizeaza situatia ta materiala, dar asta nu inseamna ca trebuie sa dai buzna in prima agentie loto si sa dai tot ce ai pe un loz. Norocul apare sub o alta forma, ca o idee practica foarte buna care, daca va fi folosita eficient,…

- HOROSCOP BERBECAi ajuns la finish asa cum ai dorit, dar nu detii tu toate meritele pentru acest final de capitol, pentru ca ai fost ajutat permanent de cineva care a stat alaturi de tine. Daca acum culegi roadele finale, nu uita cine a participat la aceasta reusita, pentru ca l-ai supara profund…

- Numerologul ne prezinta previziunile runelor pentru luna iunie. Berbec. Este caștigator pe toate planurile. Taur. Are o luna cu multe așteptari și schimbari importante. Gemeni. Au o luna in care trebuie sa-și consolideze poziția in familie, dar și la serviciu. Rac. Trebuie…

- Horoscop 9-10 Iunie 2018 Berbec-nativul din zodia Berbec isi incearca norocul și invita un apropiat pentru acest weekend intr-o mica vacanța. Pentru nativii singuri, acest weekend poate reprezenta un moment prielnic pentru o relație. Horoscop 9-10 Iunie 2018 Taur-sambata, nativul…

- HOROSCOP ZILNIC 29 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca stai si te complaci intr-o zona terna in care nu se mai schimba nimic fara a-ti pune imaginatia la treaba, fii sigur ca totul se va transforma intr-o confortabila banalitate. Nu esti tu genul de om care se lasa furat de lene…

- HOROSCOP 7 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ai ajuns la un nivel foarte bun al unui proiect caruia ii acorzi importanta marita. Esti mandru de tine, si meriti un premiu! Indiferent in ce ar consta acest dar pe care ti-l oferi, important aici e starea de bine care te cuprinde, satisfactia…

- HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Poate ca este mai bine daca astazi nu ti-ai asuma responsabilitati carora sa nu le faci fata, ulterior. O zi in care este de preferat sa iti lasi mintea sa zburde libera, neluand in calcul informatiile sau zvonurile primite astazi. Toate acestea…

- Berbec - in ceea ce privește banii, nativi acestei zodii stau foarte bine pana pe 24 aprilie. Nu ar strica sa faceți acte de caritate. Nu rascoliți aspecte emoționante dificile. Taur - se anunța o saptamana valoroasa din punct de vedere relaționar pentru ca luni și marți sunt zile bune pentru…