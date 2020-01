Stiri pe aceeasi tema

- Taur Norocul le va surade din plin reprezentanților acestei zodii, scrie dcbusiness.ro. Persoane talentate și muncitoare, ele vor obține ceea ce doresc prin forța lor de convingere. Practic, nativii din Taur ii vor determina pe ceialți, fie ei parteneri de afaceri, colegi sau rude, sa joace…

- Berbec: Daca unii prieteni te-au ajutat acum ceva timp, nu inseamna neaparat ca te vor ajuta și zilele astea. Incearca sa rezolvi singur orice problema. Taur: Te-ai saturat de timpul petrecut cu familia, vrei sa mai ieși și in oraș.

- Horoscop 15 decembrie 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Pentru tine este o zi adecvata treburilor casnice. Poti face usor curatenii generale, reparatii curente sau reamenajari de decor. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, dar se va putea cadea la pace. Atentie la tendința de…

- Horoscop zilnic: horoscopul zilei 7 decembrie 2019. Este o zi in care mute zodii primesc lecții de viața. Dupa ce s-a terminat cu cadourile de Moș Nicolae, pare ca totul revine la vechea monotonie. Atentie, Capricorni! O sa primiți atat cat o sa oferiți indiferet daca este de bine sau de rau.

- Horoscop Minerva 4-10 noiembrie 2019. Daca iși asculta intuiția, Berbecii pot ajunge departe, saptamana aceasta. Dupa ultima aventura financiara, Taurii sunt extrem de precauți cu banii lor. Pentru Gemeni, un accident sau o complicație in timpul unei calatorii poate duce la un litigiu neplacut.…

- HOROSCOP BERBEC – Au o saptamana buna din punct de vedere social. Atenție la iritare, Mercur e retrograd și poate interpretați greșit mesajele. Joi și vineri zile minunate. Atenție și la sanatate, in weekend sunteți dinamici. HOROSCOP TAUR – Saptamana aduce multe discuții și intalniri. Prietenii…

- D.R.D.P. Constanta informeaza participantii la trafic ca intentioneaza sa execute lucrari de asternere straturi asfaltice pe drumul national DN 3C, intre km 2 300 ndash; 5 154, cu inchiderea circulatiei rutiere pe acest tronson, in perioada 4 ndash; 6 noiembrie 2019, in intervalul orar 08:00 ndash;…

- Au crescut amenzile pentru abandonarea deșeurilor in locuri nepermise pentru persoanele fizice, acestea variind intre 3.000 și 6.000 de lei. Noua lege prevede și obligația celui care a abandonat deșeurile in locuri nepermise sa stranga gunoiul. The post Atentie, au crescut amenzile pentru cei care arunca…