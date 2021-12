Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 4 decembrie 2021 vine cu multe momente placute in viața nativilor din zodia Capricornului. Aceștia se bucura de mai mult timp liber și de atenția primita de la persoanele importante din viața lor, scrie SHOK.md.

- BERBEC- Ziua de azi va va aduce dialoguri neașteptate, informații surprinzatoare de natura sa schimbe radical un context și sa va forțeze sa luați o decizie definitiva.TAUR- Se intampla mai multe evenimente neprevazute ce țin de domeniul financiar.

- Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2021 spune ca astrele sunt de partea zodiilor și le vor sprijini sa-și rezolve fiecare problema. Gemenii vor avea parte de un dezechilibru financiar, dar daca deciziile sunt luate rațional, totul se va rezolva de la sine, scrie SHOK.md.

- Mercur din zodia Scorpion face astazi o opoziție cu Uranus retrograd din Taur, iar acest context poate aduce vești și informații surprinzatoare, discuții neașteptate, iar unele secrete, situații ascunse pot ieși la suprafața. Trebuie sa avem grija la cuvinte pentru ca este foarte probabil ca ceea ce…

- Astazi are loc o conjuncție intre Mercur, planeta comunicarii, și Marte, planeta acțiunii, in zodia Scorpion. Acest context, deși pe de o parte ne pune mintea la contribuție și ne susține sa gandim mult mai profund și curajos, pe de alta parte va sta la baza multor tensiuni cauzate de cuvinte dure aruncate,…

- Horoscop zilnic 3 noiembrie. Luna trece astazi prin zodia Balanța, acolo unde se mai afla doar Mercur, cu care se va intalni in conjuncție catre seara și, implicit, va potența careul cu Pluto, despre care vorbeam ieri in horoscop. Ziua de astazi ne indeamna la echilibru emoțional și la gasirea unor…

- Horoscop zilnic 20 octombrie. Astazi se va forma Luna Plina in zodia Berbec, un eveniment astrologic care va fi resimțit destul de intens, in special de semnele cardinale Berbec, Rac, Balanța și Capricorn, dar și de cei care au ascendentul sau alte planete importante in astrograma natala aici. Horoscop…

- Horoscop zilnic 5 octombrie. In cea mai mare parte a zilei, Luna va tranzita zodia Fecioarei, inzestrandu-ne cu simț practic și atenție la detalii, iar spre seara se va muta in zodia Balanța, acolo unde maine va și forma fenomenul de Luna Noua. Astfel, daca prima parte a zilei ne capteaza atenția cu…