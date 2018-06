HOROSCOP 23 iunie 2018. Baţi la uşa care trebuie, întâlneşti prietenul de care aveai nevoie. PREVIZIUNI pentru SAMBATA HOROSCOP BERBEC

Ceva aparut din senin iti taie tot elanul cu care ai pornit un proiect important. De obicei nu esti atat de indraznet si de pregatit de asemenea confruntare, tocmai de aceea toti se mira ca ai dat startul cu atat avant. dar care, iata, iti este acum blocat de un hop pe care nu l-ai prevazut. Poate e bine sa iei o scurta pauza, ca sa treci in revista resursele de care dispui si abia dupa aceea sa continui. Acest hop iti transmite faptul ca nu ai analizat corect incotro mergi si pe ce poti sa te bazezi si acum ai putea descoperi punctul sensibil. HOROSCOP TAUR

Sursa articol si foto: rtv.net

