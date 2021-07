Horoscop 23 iulie 2021 – Începi negocieri financiare BERBEC Debaraseaza-ti mintea de gandurile negative si priveste in viitor! Fii rational, nu da curs propunerilor care te deranjeaza si gandeste-te doar la interesul personal. Viața ta financiara este supusa unor modificari semnificative astazi. TAUR Asigura-te ca nu iei decizii financiare ireversibile. Momentul este propice pentru a reflecta la ceea ce ai de facut. […] The post Horoscop 23 iulie 2021 - Incepi negocieri financiare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vara toata lumea se gandeste la vacanta, relaxare si distractie, insa un proverb romanesc spune ca omul gospodar isi face vara sanie si iarna car. Ce inseamna asta mai precis? Ei bine, sunt anumite activitati care ar trebui realizate de preferinta vara, astfel incat sa nu ai probleme in sezonul rece…

- VIDEO| MOMENTUL in care s-a produs accidentul MORTAL intre Sanpaul și Mihaiești, unde un barbat și-a pierdut viața MOMENTUL in care s-a produs accidentul MORTAL intre Sanpaul și Mihaiești, unde un barbat și-a pierdut viața In urma accidentului rutier petrecut, miercuri, pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau,…

- Imaginile in care batranul este pur și simplu spulberat de bolidul unui tanar șofer au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Primariei din Lețcani. Accidentul a avut loc pe data de 1 iulie, iar imaginea șoferului, surprinsa dupa accident, incremenit și cu capul in palme a devenit virala pe…

- Cele doua surori care au disparut in urma cu doar cateva zile pe Dunare au fost gasite astazi de catre scafandri, insa fara viața. Dupa cautari intense, trupurile celor doua copile care iși faceau poze la mal in momentul caderii, au fost descoperite la fundul apei.

- Gabriela Firea a facut dezvaluiri fara precedent din trecutul sau. Contextul acestor dezvaluiri l-a constituit prezența fostului edil in emisiunea lui Denise Rifai. Firea a vorbit despre copilaria sa saraca si chiar a precizat care a fost cea mai mare umilinta pe care a trait-o crescand intr-o familie…

- BERBEC Asigura-te ca nu iei decizii financiare ireversibile. Momentul este propice pentru a reflecta la ceea ce ai de facut. In cazul in care oamenii nu asa bine intenționați iti ofera o asociere si ți pare ceva suspect, ar trebui sa te gandești de doua ori. TAUR O nevoie intensa de a ieși din rutina…

- Alin Oprea și iubita Medana au un motiv important de sarbatoare. Cei doi au implinit deja doi ani de relație. Și-au facut cadouri, artistul și-a surprins iubita cu un aranjament de 1.500 de trandafiri. „Tocmai s-au implinit doi ani de la momentul care urma sa-mi schimbe total viața, de la momentul in…

- In luna mai, trei zodii vor fi mai norocoase cand vine vorba de bani decat altele. Descopera zodii cu noroc la bani in luna mai 2021! Chiar daca perioada pe care o traversam este mai dificila, vin și vremuri mai bune – cel puțin pe plan financiar, conform astrologilor. Trei zodii sunt deosebit de norocoase…