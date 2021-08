Horoscop – 23 august 2019 – Se pare că vă simțiți in formă BERBEC Sunteti tentat sa va implicati intr-un proiect nou care ar putea sa va aduca avantaje materiale substantiale, dar cu riscul de a avea mai putin timp liber. In plan profesional sau in afaceri, amanati deciziile importante. Aveti grija sa nu neglijati viata de familie si relatiile cu prietenii! TAUR Contextul astral al zilei de […] The post Horoscop - 23 august 2019 - Se pare ca va simțiți in forma first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

