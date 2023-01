Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei anunța o zi liniștita. Astrele va sfatuiesc sa luați lucrurile pas cu pas și sa nu va incarcați cu foarte multe sarcini. Berbec Este foarte important sa-ți incarci bateriile in aceasta zi. Ai avut multe sarcini de indeplinit și de analizat in ultima perioada, iar toate aceste lucruri…

- Horoscopul zilei de 20 decembrie 2022 aduce vești minunate pentru nativii din zodia Balanței. Aceștia deschid un nou capitol in viața lor personala. Astazi se vor scrie povești de dragoste desprinse din filme, scrie Catine.ro .

- Horoscopul banilor 16-18 decembrie 2022. Pe masura ce ne apropiem de sarbatorile de iarna, tot mai mulți nativi iși fac griji privind sectorul financiar al vieții lor. Craciunul și Anul Nou vin la pachet cu multe cheltuieli, dupa cum știm cu toții. Afla in randurile de mai jos care este zodia care se…

- Horoscopul zilei de 13 decembrie 2022 spune ca Taurii trebuie sa știe pentru ce muncesc. Pentru a avea un rezultat satisfacator e foarte important ca nativii acestei zodii sa aiba un plan bine pus la punct. Doar așa vor ajunge sa iși indeplineasca toate obiectivele, scrie Catine.ro .

- Horoscopul zilei de 5 decembrie 2022 spune ca Gemenii trec printr-o serie de transformari. Nativii acestei zodii se elibereaza de emoții. Climatul cosmic favorizeaza lasarea trecutului in urma și progresul pe toate planurile scrie Catine.ro .

- Horoscop zilnic 3 decembrie. Luna se afla astazi in tranzit prin Berbec, ipostaza din care ne activeaza spiritul de competiție, ne face mai agitați pe interior, mai curajoși și dornici de a ieși in fața. Avem inițitive, insa exista riscul de a ne asuma riscuri inutil. Horoscop zilnic 3 decembrie Recomandare!…

- Anul 2023 incepe cu o nota pesimista, Marte este retrograd in zodia Gemeni și se vor resimți tensiuni in relațiile de familie și de cuplu. Mercur, astrul guvernator al zodiei, va avea și el perioade lungi de retrogradare in 2023, ceea ce arata ca Gemenii trebuie sa fie prudenți cu toate deciziile lor.2023…

- Horoscopul zilei de 24 octombrie 2022 spune ca Gemenii trebuie sa aiba grija la ceea ce spun atunci cand sunt alaturi de alți oameni. Astrele recomanda ca nativii acestei zodii sa fie cumpatați. E foarte important sa știe cand sa se opreasca și sa-i asculte pe cei din jur, scrie Catine.ro .