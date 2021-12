Horoscop 22 decembrie 2021 – Veți afla un lucru ciudat pe care nimeni nu vi l-a explicat BERBEC In multe ocazii, crezi ca nu ii ințelegi pe ceilalți și este adevarat ca ideile și credințele tale nu au nimic de-a face cu cele ale altora. Dar asta nu inseamna nimic negativ. Ai doar propria ta perspectiva asupra lucrurilor. TAUR Nu spuneți nimanui ce trebuie sa faca pentru ca acest lucru nu este […] The post Horoscop 22 decembrie 2021 - Veți afla un lucru ciudat pe care nimeni nu vi l-a explicat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC: Eforturilor din ultima perioada va vor fi rasplatite financiar, astazi. Este si o zi perfecta pentru calatorii.TAUR: Petreceti timpul alaturi de cei dragi, ceea ce va ofera o doza de inspiratie.

- BerbecTe vei lasa ușor doborat de gandurile negative. Nici macar tu nu mai ai incredere in tine.TaurEști cu ochii in patru. Un proiect pe care il considerai finalizat va reveni in atenția superiorilor.GemeniEști tras la raspundere pentru o greșeala care nu iți aparține. Vei incerca sa demonstrezi acest…

- BERBECO sa va trasati multe obiective pentru acest inceput de saptamana. Ca sa nu fiti dezamagit, analizati bine posibilitatile pe care le aveti, sa nu ajungeti la final de zi extenuat.

- BERBECSunteti cuprinsi de melancolie si nu reusiti sa va concentrati pe lucrurile importante. Ati putea avea randament de munca mai scazut, care va fi remarcat de sefi. Aveti grija si de sanatate.

- Te-ai intrebat vreodata ce pietre norocoase au zodiile? Potrivit astrelor, fiecare piatra are o alta energie care se potrivește caracterului fiecarui nativ in parte. Ce talisman le poarta noroc zodiilor. Ce piatra norocoasa ai, in funcție de zodie Berbec Nativii din zodia Berbecului au ca pietre norocoase…

- Horoscop 8 octombrie 2021. Soarele și Marte se intalnesc astazi intr-o remarcabila conjuncție in zodia Balanța, iar acest aspect poate aduce multe tensiuni, dat fiind ca niciuna dintre planete nu se simte in largul sau in energia echilibrata a Balanței. Zodia care ii ranește pe apropiați cand deschide…

- Horoscop 4 octombrie 2021. Afla ce ti-au rezervat astrele! O zodie începe saptamâna cu dreptul. Despre cine este vorba! Horoscop 4 octombrie 2021. BERBEC Daca planurile voastre nu s-au concretizat si dointele nu vi s-au îndeplinit…

- BERBEC Saluta cu placere sugestia unui prieten de a face ceva care implica munca pentru tine și care implica sa acționezi cu oarecare rautate și nu atat de deschis la minte. Nu este vorba de minciuna ta, ci de a nu arata atat de mult ceea ce crezi. TAUR Daca credeți ca cineva […] The post Horoscop…