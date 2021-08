Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop zilnic 21 august. Luna intra astazi in zodia Varsator, acolo unde maine va forma faza de Luna Plina, iar Uranus, planeta neprevazutulu și a surprizelor, intra astazi in retrogradare in zodia Taur, retrogradare care va dura pana pe data de 19 ianuarie 2021. In aceasta perioada ni se cere reevaluarea…

- Astazi se formeaza pe cer o opoziție intre Soare, aflat in zodia Leu, și Jupiter din Varsator, aflat in retrogradare. Va fi nevoie, mai mult ca niciodata, sa fim corecți cu cei din jur, sa fim morali și sinceri pentru ca, in caz contrar, lucrurile nu vor ieși așa cum ne dorim, și sa nu […] The post…

- Inca ne aflam sub influența puternica adusa de conjuncția dintre Soare și Mercur din zodia Leu de ieri, insa astazi i se va opune vehement Saturn, aflat in retrogradare in zodia Varsator. Cu alte cuvinte, inițiativele noastre vor fi limitate, ne vom simți infranați și mai posomorați. Putem avea conflicte…

- De aceasta data Luna Plina este in zodia Varsator, și ne ajuta sa ințelegem anumite lucruri carora nu le gaseam raspuns pana acum. Așa ca astazi, maine și poimaine ne bucuram de cateva zile in care sinceritatea se va face simțita.

- BERBECTrebuie sa tratați relațiile cu prietenii cu mai multa seriozitate. In cazul unui eventual conflict, discutați problema aparuta pentru a putea ajunge la un compromis. Este momentul potrivit sa incepeți o dieta sau sa mergeți la sala.

- Ne aflam in toiul unor aspecte astrologice tensionate, așa ca nu este de mirare daca avem parte și de momente mai neplacute care ne scot din confortul nostru și ne strica buna dispoziție. Astazi se formeaza la grad perfect opoziția dintre Venus, planeta iubirii, aflata in Leu, și Saturn retrograd din…

