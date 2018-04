Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul din 22 aprilie va recomanda sa va relaxați in compania celor dragi, deoarece se anunța o saptamana cu multe provocari pentru o zodie. Horoscopul zilei spune ca va fi o duminica fabuloasa pentru o zodie. Iata care și de ce!

- Un accident mortal s-a produs vineri dimineața, pe Autostrada A1 Deva – Sibiu. Un autoturism condus de o femeie in varsta de 30 de ani din Ocna Sibiului s-a izbit de glisierele laterale și centrale ale șoselei și a retezat un stalp de iluminat. In urma impactului, femeia, singura in autoturism, a decedat.…

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Sighetu Marmatiei pe strada Valea Hotarului a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o victima, transmite ISU Maramures. Din informatiile noastre un autoturism a cazut in raul Iza in urma cu cateva minute. Din informatiile primite o persoana este…

- Un barbat de 39 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a plecat cu autoturismul de pe loc fara sa acorde prioritate unui alt autovehicul care circula regulamentar, acrosandu-l. O persoana a fost ranita.

- Horoscopul egiptean este puțin diferit de cel clasic cu care ne-am obișnuit toți, dar are puterea de-a arata totul despre ce fel de persoana ești și ce destin te așteapta! Afla ce zodie ești și ce spune asta despre tine!

- Accident rutier in municipiul Buzau, intersecția Unirii cu Balcescu.Din primele date, un barbat de 28 ani din Buzau, care se deplasa cu un autoturism din directia str Ostrovului catre Crang, nu a adaptat viteza de deplasare, moment in care a pierdut controlul asupra vehicului si a acrosat doua persoane,…

- O masina in care se aflau doua persoane a fost spulberata, vineri, de un tren, in zona Pascani – Muncel, judetul Iasi, ambii ocupanti ai autoturismului murind pe loc. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava – Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Tribunalul Galati a admis contestatia procurorilor si a inlocuit controlul judiciar cu arestarea preventiva in cazul tanarului care i-a furat masina unchiului sau si a provocat un accident de circulatie, intrand cu autoturismul intr-un autovehicul parcat.