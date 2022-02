Luna iși incepe tranzitul de aproximativ 3 zile prin zodia Scorpion, iar astazi va forma aspecte placute cu Soarele din Pești. Simțim mai intens, emoțiile sunt profunde, sensibilitatea și emotivitatea fiind la cote inalte. Va trebui, totuși, sa avem grija sa nu dramatizam și sa nu ne pierdem luciditatea. Horoscop zilnic 21 februarie Recomandare! Citiți horoscopul […] The post Horoscop 21 februarie 2022. Zodia care are probleme la locul de munca appeared first on IMPACT .