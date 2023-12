Horoscop 2024: Ce aduce ascendentul pentru fiecare zodie Ascendentul este unul dintre cele trei elemente de baza ale unei harți natale, celelalte doua fiind Soarele și Luna (semnele solare și lunare). El ne influențeaza cel puțin la fel de mult ca zodia. Horoscopul ascendentului pentru 2024 aduce surprize placute, dar și provocari zodiilor. In astrologie, Ascendentul reprezinta semnul zodiacal care se afla la […] The post Horoscop 2024: Ce aduce ascendentul pentru fiecare zodie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Horoscopul Chinezesc, 2024 ne aduce fața in fața cu magnificul Dragon de Lemn. Pregatiți-va pentru un an transformator plin de autoritate, prosperitate și o nota de mistic! In tapiseria Zodiacului chinezesc, 2024 se desfașoara ca Anul Dragonului de Lemn, o perioada simbolizata de creștere, progres…

- Luna aceasta vor fi date, de catre Casele județene de Pensii, cupoanele de reducere pentru transport, pentru pensionari. Conform legii, pensionarii beneficiaza de o reducere cu 50% a transportului, iar de anul viitor vor fi operate cateva schimbari. Pensionarii beneficiaza de 50% reducere la calatoria…

- Zapezi cum nu s-au mai vazut de 60 de ani au ingropat Europa. In Marea Britanie, oamenii intampina dificultați din cauza condițiilor de sub zero grade. Aproape 800 de zboruri au fost anulate in Germania. Obligand calatorii sa gaseasca alte rute. In decurs de cateva ore, o furtuna de zapada uriașa in…

- OPEC+ oil producers on Thursday agreed to voluntary output cuts totalling about 2.2 million barrels per day (bpd) for early next year led by Saudi Arabia rolling over its current voluntary cut, according to Reuters. Benchmark global oil prices settled down around 2% , in part because the reductions…

- Horoscopul pe anul 2024 scoate la rampa patru zodii carora astrele le promit lucruri marețe. Cu un profil astrologic complex, anul 2024 anunța reușite, dar și provocari pe masura – doar pentru a ne aminti sa ne bucuram cu adevarat de un succes binemeritat. Daca ești Berbec, Taur, Gemeni sau Capricorn,…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca recunoaște ca exista isensiuni intre PNL si PSD in coalitie, dar crede ca toate scandalurile conduc spre o decizie care „asigura stabilitatea si echilibrul tarii”. Ciuca recunoaște ca sunt disensiuni in coaliția de guvernare, dar pune scandalurile pe seama „ideologii,…

- Sezonul Scorpionului s-a intins parca ceva mai mult decat normal, scufundandu-te intr-o mare de emoții, impingandu-te sa te adancești și sa ai incredere in instinctul tau. A afirma ca a fost un rollercoaster ar fi puțin spus. Dar acum, pregatește-te pentru o schimbare, deoarece Soarele intra in Sagetator…

- Dezideriu Ok, bine ați venit la a doua eclipsa din ultima perioada, dupa ce ați avut spectacolul cu Soarele, de pe data de 14, acum ați avut la dispoziție un alt spectacol, cu Luna in rol principal. O eclipsa lunara ca o luna plina potențata mult și bine, astfel incat sa nu dormiți prea mult, […] The…