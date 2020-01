HOROSCOP 2020: Un an bun pentru toate zodiile. Mici probleme în ianuarie BERBEC - Anul 2020 se deschide asa cum iti doresti. Vei obtine tot ce vrei in primele luni si vei scapa de toate frustrarile. Bani: Cele mai mari cheltuieli vor fi in familie. Din fericire, din Februarie iti intra mai multi bani. Luna Septembrie va aduce si mai multe castiguri materiale. Dragoste: Daca iti cauti jumatatea, o vei gasi in luna Octombrie. In primele luni ale anului apar certuri cu partenerul. Cariera: Ai putea incepe un nou job la inceputul anului. Sanatate: Lunile martie si iulie sunt sensibile pentru starea ta de sanatate. Ai grija in aprilie, vei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

