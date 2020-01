HOROSCOP 2020 OANA HANGANU: Un alt element dominant va ramane, si in 2020, prezenta planetei Uranus in zodia Taur, care va aduce schimbari cu efecte greu de anticipat in domeniul financiar, in relatia cu bancile si in atitudinea oamenilor fata de bani si resurse, in mod general.

Nodul Nord, unul dintre pilonii Axei Destinului, va ramane in Rac pana in luna mai si va continua sa sustina intoarcerea la valorile reale, la respectul fata de istorie, tara, natiune, familie si traditie.

Din luna mai, Nodul Nord va intra in zodia Gemeni si va aduce schimbari in comunicare, in sistemul educational,…