- Horoscopul a pregatit noi surprize in 2020. Unii nativi vor fi foarte norocoși inca din primele zile ale anului. Fie ca este vorba despre planul financiar, profesional sau sentimental, aceștia vor da lovitura in ianuarie. Iata care sunt persoanele care pașesc cu dreptul in aceasta luna!

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de vineri, 20 decembrie 2019. Sfarșitul de an aduce schimbari drastice in viața unor zodii. Vorbim despre schimbarea locului de munca sau chiar mutarea intr-o noua locuința.

- Carismaticul antrenor Ionuț Popa (66 de ani) trece prin clipe dificile. Dennis Man, jucatorul aradean de la FCSB, a facut un apel pe Instagram pentru bani, fiindca „Popica” are nevoie de mulți bani pentru tratamentele costisitoare de care are nevoie.Gigi Becali, patronul de la FCSB, a promis ca-l va…

- In ziua Sfantului Nicolae este bine sa fii darnic si iubitor cu cei din jurul tau. Zgarcenia nu doar ca este considerata un pacat, dar il manie pe Sfantul saracilor, iar singurul cadou pe care l-ai putea primi la anul ar fi o nuielusa. Citeste si SFANTUL NICOLAE 2019. Traditii si obiceiuri…

- BERBEC Este important ca in aceasta luna sa te ocupi mai atent de situația ta materiala, pentru ca nu o duci prea bine la acest capitol. Ai nevoie de mai multi bani in aceasta perioada, de aceea este necesar fie sa iți schimbi serviciul, fie sa iți iei un al doilea job. Cu toate ca iți va…

- Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 4-10 NOIEMBRIE 2019, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana. Horoscopul financiar reprezinta unul din interesele majore ale interpretarilor astrologice, alaturi de horoscopul dragostei.…

- Horoscopul zilnic din 3 noiembrie 2019 anunța amagiri și dezamagiri pentru unele zodii. Sagetatorul va fi lovit de cine se aștepta mai puțin, Berbecul este amagit cu bani. Totuși, exista și cateva zodii protejate. Afla daca astrele iți sunt alaturi in horoscopul de duminica.

- Horoscopul pregatește mari surprize pentru toți nativii! Unele zodii se confrunta cu probleme de sanatate, in timp ce altele intampina probleme in relație sau la serviciu! Care sunt cele mai stabile zodii și ce anunța horoscopul pentru perioada urmatoare?