Stiri pe aceeasi tema

- BERBECPregatiti-va pentru o zi plina de surprize frumoase. La locul de munca ati putea afla o veste excelenta, legata de o calatorie in interes de serviciu, care va va starni imaginația.TAURAzi ati putea intampina dificultati in plan sentimental.

- Horoscop 21 octombrie 2019. Nativii acestei zodii au ajuns la limita suportabilitații, scrie capital.roBERBECIn limite acceptabile, azi poti sa reusesti in mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctura favorabila.

- HOROSCOP. Luna noiembrie, cand Mercur tranziteaza soarele, va avea un puternic impact asupra psihicului acestor zodii, aducand probleme de comunicare și dezechilibre majore. Gemenii vor trece prin riscuri legate de serviciu și sanatate. In ciuda adaptabilitații lor, Gemenii se vor confrunta…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI Berbec. Se anunta o luna cu multe schimbari majore HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI Taur. O luna de nebuloase, de mister. Sunt invaluiti in mister. HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI Gemeni. Au o luna extraordinara. Sunt sfatuiti sa lase toate problemele din trecut.…

- Zodii care caștiga la LOTO in 2019. 4 zodii au șanse mari sa caștige la loto 6/49, pana la finele anului 2019, scrie realitatea.net.Zodii care caștiga la LOTO in 2019. Condiția este sa joace constant in fiecare saptamana și sa se bazeze pe intuiția lor.

- HOROSCOP. Scorpion Intr-o continua cautare a sufletului pereche, Scorpionii ar putea descoperi cu surprindere ca acesta e la doar cațiva pași distanța, scrie observator.tv. Insa pentru asta trebuie sa deschida bine ochii, lucru nu tocmai ușor de facut intr-o lume cu multe posibilitați și tot…

- Gelozia este un sentiment raspandit, pe care l-am experimentat cu totii macar o data, fie si numai in copilarie. Daca este sau nu o dovada de iubire nu putem spune. Cert este ca unele persoane sunt mai geloase decat altele, iar zodia joaca si aici un rol important. Patru nativi sunt in stare sa muntii…

- Taur Sacrificiile facute de nativii din zodia Taur nu vor trece neobservate. Doar ca destinul are un mod bizar de a aduce oamenii impreuna și nu e intotdeauna clar daca e vorba de noroc pur sau rezultatul deciziilor corecte. Este important ca Taurii, incapațanați și cu capul in nori, sa priveasca…