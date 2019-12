HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Ce zodii au parte de noroc bănesc, cine rupe inimi, cui îi joacă feste sănătatea HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Anul incepe cu o aglomerare foarte mare de planete in zodia Capricornului, care pune accentul de data aceasta puțin mai bine, a intrat și Jupiter, marele benefic in Capricorn. Este un sector astrologic care a fost cu probleme, a fost blocat, a fost traversat de tot felul de energii puțin mai problematice și pentru fiecare zodie in parte, intrarea lui Jupiter nu face decat sa decongestioneze puțin acest sector.Avem un an in care, daca pana acum ne-am conectat cu trecutul și a fost o perioada karmica, de eliberare, intrarea lui Lilith, a lui Marte, care va avea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

