Horoscop 20 octombrie 2021 – Aveți tendința de a vă susține cu insistența o idee BERBEC La locul de munca sau in afaceri, increderea in forțele proprii și spiritul de inițiativa va ajuta sa faceți pași mari catre finalizarea unui proiect important. In a doua parte a zilei este posibil sa va ocupați de o problema a partenerului de viața. TAUR In prima parte a zilei este posibil ca […] The post Horoscop 20 octombrie 2021 - Aveți tendința de a va susține cu insistența o idee first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecRezerva momente pentru a discuta cu prietenii. Iti sunt favorizate dialogurile pe teme profesionale. Posibil sa primesti o oferta de colaborare, dar care implica multa munca si responsabilitati noi de anvergura. Ai grija la sfaturile primite si tine cont de ceea ce ti se spune. Chiar daca cineva…

- BerbecLuna in Capricorn activeaza zona carierei si puterii, determinanadu te sa ti iei rolul si functia in serios, sa ti asumi responsabilitatile aferente pozitiei sociale si sa gasesti masuri care sa te conduca la rezultatele dorite. In prima parte a zilei, te poti simti constrans de superiori, sa…

- BerbecLuna in Capricorn activeaza zona carierei si puterii, determinanadu te sa ti iei rolul si functia in serios, sa ti asumi responsabilitatile aferente pozitiei sociale si sa gasesti masuri care sa te conduca la rezultatele dorite. In prima parte a zilei, te poti simti constrans de superiori, sa…

- Horoscop zilnic 5 octombrie. In cea mai mare parte a zilei, Luna va tranzita zodia Fecioarei, inzestrandu-ne cu simț practic și atenție la detalii, iar spre seara se va muta in zodia Balanța, acolo unde maine va și forma fenomenul de Luna Noua. Astfel, daca prima parte a zilei ne capteaza atenția cu…

- Horoscop 4 octombrie 2021. Afla ce ti-au rezervat astrele! O zodie începe saptamâna cu dreptul. Despre cine este vorba! Horoscop 4 octombrie 2021. BERBEC Daca planurile voastre nu s-au concretizat si dointele nu vi s-au îndeplinit…

- BerbecO zi excelenta pentru dialoguri pe teme spirituale, pentru lecturi deosebite. Pe scurt: tot ce este legat de rafinare sufleteasca iti aduce multa liniste, pace si abordarea unor noi orizonturi ale vietii. Posibil ca din partea colegilor de munca sa intampini diverse neplaceri, lucru care iti poate…

- BERBEC: Pe plan personal va merge bine, primiti numeroase dovezi de dragoste si apreciere. La serviciu, insa, s-ar putea sa va confruntati cu situatii mai tensionate. Pastrati-va calmul.TAUR: Comportati-va onest si cu atentie cu cei din jur.

- Galatasaray a renunțat, pe moment, la Moruțan, insa Ioan Becali susține ca va relua discuțiile cu turcii la finalul lunii. Trecerea lui Moruțan la Galatasaray s-ar putea concretiza la finalul perioadei de mercato, adica sfarșitul lunii august! Cel puțin așa susține agentul care s-a ocupat de intermedierea…