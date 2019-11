Horoscop 20 NOIEMBRIE 2019. Vesti bune, Mercur iese din retrograd! Da, lunile octombrie si noiembrie au fost provocatoare pentru multi dintre noi si au generat schimbari importante de viata. A fost nevoie sa ne ajustam mentalitatile, sa ne schimbam gandirea pe anumite subiecte. Despre asta a fost vorba in aceste ultime luni si, desi nu e deloc comod sa traim experiente de acest gen, in viitor vom putea spune multumesc pentru tot ce a fost. Acum, eliberati de pauza de actiune impusa de Mercur retrograd, suntem gata sa ne implementam idei bune si orientate spre viitor. Este timpul sa ne imbarcam spre o noua viata pe un domeniu – romantism, cariera, stil… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

