Horoscop 20 mai 2022 – Astăzi sunteți puși pe fapte mari BERBEC Ceva neprevazut va va impiedica sa petreceți ziua așa cum v-ați planificat. Ziua va fi variata, alternand momente cu adevarat enervante cu alte momente foarte stimulatoare. In relațiile lor afective, va exista armonie și buna ințelegere. TAUR Astazi sunteti pusi pe fapte mari. V-ati hotarat sa faceti schimbari in viata dumneavoastra, mai […] The post Horoscop 20 mai 2022 - Astazi sunteți puși pe fapte mari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecRelationarea cu ceilalti este deficitara la finalul acestei saptamani. Provocarile venite mai ales dinspre partenerul de viata iti va da de gandit. Tine cont de parerile celorlalti, insa ai in vedere si ideile tale. Pe de alta parte, ar fi bine daca ai medita putin pe seama faptului ca tu esti…

- Capitanul nationalei de tenis a Romaniei, Horia Tecau, a declarat, joi, intr o conferinta de presa sustinuta la Radom, ca a avut cateva momente mai grele provocate de absentele din lot.Horia Tecau a subliniat ca echipa sa este pregatita de meciul cu Polonia, din calificarile Billie Jean King Cup, conform…

- Ședința Consiliului Local Campina din 31 martie 2022 a oferit multe momente asupra carora am considerat ca merita sa atragem atenția. Și asta in speranța ca aleșii locali vor analiza și reanaliza cu maxima obiectivitate aceste momente și astfel de derapaje nu se vor mai repeta. Pentru ca, da, au existat…

- Christian Eriksen, 30 de ani, a revenit pe teren in tricoul Danemarcei la meciul cu Țarile de Jos, scor 2-4. La 287 de zile dupa stopul cardiac suferit in vara, la Euro. A marcat și a fost ales MVP. „Inca sunt fotbalist. M-am intors și totul a revenit la normal. Și sper sa nu se mai intample inca o…

- Festivalul Național Muzical „Lira”, ajuns la a IX-a ediție, se va desfașura in perioada 17-19 martie 2022, in premiera, la Sala Auditorium din incinta ATP Tech Center, in Baia Mare. 300 de tineri artiști iși vor etala talentul muzical in cadrul festivalului-concurs, in atenția juriului și a publicului,…

- Luna martie este dedicata femeilor, iar Gazeta de Sud va prezinta astazi povestea unei femei puternice, dispusa sa ajute oamenii chiar si in cele mai critice momente. Alexandra Grigore lucreaza la SMURD, in cadrul ISU Dolj . Are doar 31 de ani si a ales meseria de paramedic tocmai din dorinta de a fi…

- Astazi avem parte pe cer de un stelium, adica o grupare de trei planete a caror energie fuzioneaza. Este vorba de conjuncția Venus-Marte-Pluto in Capricorn, o conjuncție intensa și riscanta in același timp, cu care nu am mai avut de-a face pana acum. Acest stelium prevede momente critice, pe tiparul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit astazi pentru a discuta despre adoptarea și implementarea masurilor necesare pentru sprijinirea refugiaților ucraineni din Maramureș. In urma ședinței, membrii CJSU Maramureș, impreuna cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan,…