Horoscop 20 mai Berbec

Retrage-te un pic din galagia din jurul tau, pentru ca altfel nu vei putea auzi sfaturile pe care ti le transmite intuitia.

Esti persoana care isi aduna cel mai bine gandurile in liniste deplina, in izolare perfecta, ca atare gaseste macar cateva clipe in care sa stai doar tu cu tine insuti.

Iti vei recapata echilibrul interior in acel moment de meditatie, de reculegere, de discutie cu eul tau interior, pentru ca de acolo vor veni la suprafata idei sau solutii la problemele cu care te confrunti in viata de zi cu zi, dar pe care, stresat si captiv in…