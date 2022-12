BERBEC Ceva neprevazut va va impiedica sa petreceți ziua așa cum v-ați planificat. Ziua va fi variata, alternand momentele cu adevarat enervante cu alte momente foarte stimulatoare. In relațiile afective, va exista armonie și buna ințelegere. TAUR Ar fi bine sa tineti seama de sfaturile unei rude mai in varsta. In a doua parte a […] The post Horoscop 20 decembrie 2022 - Sunteti foarte ocupat cu probleme de afaceri first appeared on Ziarul National .