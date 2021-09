Horoscop 2 septembrie 2021 – O zi bună pentru negocieri în afaceri BERBEC Aveți șanse mari de succes la locul de munca sau in afaceri și s-ar putea sa fiți nevoit sa faceți mai multe drumuri scurte. O persoana cu autoritate, care va apreciaza corectitudinea, este dispusa sa va acorde un sprijin important. TAUR O persoana apropiata va invita pe neașteptate la o intrunire. Nu va eschivați, […] The post Horoscop 2 septembrie 2021 - O zi buna pentru negocieri in afaceri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa demarare proiect „Dezvoltare July & Aly Mixt SRL” inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru” Comunicat de presa JULY & ALY MIXT SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare July & Aly Mixt SRL” proiect nr RUE 9208 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru…

- Comunicat de presa demarare proiect „Dezvoltare Ovi Furniture SRL” inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru” Comunicat de presa OVI FURNITURE SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Ovi Furniture SRL” proiect nr RUE 13689 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital…

- BERBEC Sunteți ușor confuz, iar la locul de munca aveți tendința sa va mișcați mai incet. Evitați discuțiile in contradictoriu cu șefii și colegii și straduiți-va sa recuperați intarzierile! TAUR Plecați intr-o calatorie in interes profesional din care sunt șanse sa va intoarceți cu satisfacții deosebite.…

- S.C. RIAL-FITZA S.R.L-D, anunta finalizarea proiectul cu titlul „Capital de lucru RIAL-FITZA S.R.L-D” proiect nr. RUE 9226, inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului…

- BERBEC Debaraseaza-ti mintea de gandurile negative si priveste in viitor! Fii rational, nu da curs propunerilor care te deranjeaza si gandeste-te doar la interesul personal. Viața ta financiara este supusa unor modificari semnificative astazi. TAUR Asigura-te ca nu iei decizii financiare ireversibile.…

- Dupa ce ieri s-a formatLuna Noua in zodia Rac, sub auspiciile careia inca ne aflam, iata ca astazi un nou eveniment astrologic marcheaza energia acestui semn. Este vorba de intrarea lui Mercur, planeta responsabila cu modul in care comunicam și gandim, in zodia Rac. Astfel, pana pe 28 iulie, cand va…

- S.C. REMIA COM IMPEX S.R.L anunța finalizarea proiectului cu titlul ”M2 REMIA” proiect nr RUE 3605 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finanțare…

- Horoscop 12 iunie 2021. Astrele anunța o zi ieșita din comun pentru cei mai mulți dintre nativii zodiacului. HOROSCOP 12 iunie 2021. BERBEC Berbecii trebuie sa aiba grija cu persoana iubita. Exista posibilitatea sa va însele, sa plece…