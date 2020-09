Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Sunteți ușor confuz, iar la locul de munca aveți tendința sa va mișcați mai incet. Evitați discuțiile in contradictoriu cu șefii și colegii și straduiți-va sa recuperați intarzierile! TAUR Plecați intr-o calatorie in interes profesional din care sunt șanse sa va intoarceți cu satisfacții deosebite.…

- Horoscop 17 august 2020 Berbec Cei aflati sub acest semn zodiacal vor avea parte de o frumoasa surpriza din partea persoanei iubite in aceasta zi. S-ar putea sa va petreceti timpul intr-o locatie aleasa special pe gusturile voastre, avand ca scop sarbatorirea unui eveniment important din viata voastra.…

- In spectrul astral sunt protejate in special planurile financiar, profesional, emoțional și cel al sanatații. De pilda, nativii Fecioara pot sa iși continue cu incredere planurile de dezvoltare chiar daca asta inseamna sa iși forțeze resursele deoarece in timp vor ajunge la concluzia ca a fost o…

- BERBEC: Banii sunt preocuparea voastra primordiala. Veti munci mult pentru a obtine castigul pe care l-ati preconizat. Totusi ganditi-va daca se merita sa sacrificati alte lucruri pentru bani.

- Horoscop 24 iulie 2020 Berbec Ziua de joi va fi foarte buna pentru nativii din zodia berbec. Aveți de rezolvat multe lucruri la locul de munca, le rezolvați foarte bine, iar asta va va aduce aprecierea șefilor. Astrologii spun ca daca o țineți tot așa va urma o creștere de salariu cu siguranța. …

- Horoscop 26 iunie 2020 Berbec Fiti rabdatori astazi, dragi Berbeci. Ati putea fi implicati intr-o discutie aprinsa cu persoana iubita pe teme financiare. Fiti sinceri, faceti calcule, analizati-va toate posibilitatile si veti ajunge la un consens. Spre seara v-ati putea surprinde sufletul pereche…

- BERBEC Este o perioada benefica pentru discutiile cu persoana iubita, pentru a lamuri unele probleme ramase de mult timp nerezolvate. La locul de munca vei avea o zi extrem de ocupata, cu multe lucruri de facut si o multime de responsabilitati. Spre seara, te vei relaxa alaturi de cei dragi. TAUR Azi…

- BERBECS-ar putea sa intampinati niște obstacole in finalizarea planurilor voastre. E posibil sa amanati unele obiective de moment.TAUR In plan personal, veti avea tendinta de a complica inutil lucrurile.