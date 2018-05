Horoscop 2 mai 2018. Vărsătorii câştigă bani, iar Berbecii se implică în proiecte importante BERBEC Foarte posibila reusita, vi se incredinteaza un proiect, o functie si e de stors tot ce se poate din acest moment care v-ar putea plasa intr-o alta clasa valorica. Va dati intalnire cu niste oameni care vor sa lucrati impreuna, sau sa practicati un sport de agrement daca se iveste ocazia. TAUR Veti gasi solutii la toate problemele care apasau pe umerii vostri si o sa incepeti proiecte noi care sa va asigure banii de care-aveti nevoie. Se poate sa renegociati un contract si sa schimbati unele conditii, ca sa va mearga mai bine, sa fie echitabil. GEMENI … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

