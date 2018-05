HOROSCOP 2 MAI 2018: Încep problemele după liberele de Ziua Muncii. Ce zodii sunt afectate HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Trebuie sa pornesti o actiune noua, dar fa-o cu moderatie, fara a te entuziasma atat de tare de la inceput. Trebuie sa-ti organizezi bine fortele, ca nu cumva sa dai totul pe o carte din prima etapa si mai apoi sa iti pierzi interesul si energia. Pas cu pas, vei ajunge acolo unde ti-ai propus, dar trebuie sa iti cantaresti bine fortele si mai ales sa nu te lasi furat de excesele de zel. Nici prea mult, nici prea putin, deci e nevoie de o atitudine echilibrata si cumpatata in tot ce faci ca sa fii sigur ca investesti exact atata energie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Ai fost inzestrata cu multa putere de munca, ambitie si determinare, de aceea vei reusi in viata cam tot ce iti propui. De asemenea, esti extrem de competitiva si nu te sperie confruntarile. Poti deveni agresiva cand simti ca ai de-a face cu o nedreptate. Totodata, esti increzatoare…

- Berbec – Horoscop 11 martie 2018 Ai ocazia de a lua legatura cu o multime de oameni, chiar si cu persoane cu care nu ai mai vorbit de ani de zile, deoarece azi sunt favorizate revederile si impacarile. Adu-ti aminte de un prieten cu care poate nu te-ai inteles bine in ultimii ani si…

- Capricorn Anul 2018 pare a fi un an mai linistit pentru Capricorni, insa asta e doar prima impresie. Au parte de o perioada de repaus, dupa ce au avut o perioada in care s-au lovit de tot felul de probleme. Le aduce un mic zbucium sufletesc (o despartire dureroasa), in vara, insa in…

- HOROSCOP BERBEC Ai ocazia de a lua legatura cu o multime de oameni, chiar si cu persoane cu care nu ai mai vorbit de ani de zile, deoarece azi sunt favorizate revederile si impacarile. Adu-ti aminte de un prieten cu care poate nu te-ai inteles bine in ultimii ani si da-i un semn de viata.…

- HOROSCOP BERBEC A venit vremea rezultatelor materiale ale unei actiuni la care ti-ai adus contributia cu pasiune. Dar pentru ca nu ai fost doar tu implicat, ci un intreg grup de persoane, trebuie sa va recunoasteti unii altora rolul, pentru ca nu s-ar fi ajuns aici daca nu ar fi participat cu…

- In urmatoarele luni 8 zodii vor avea un succes colosal de mare din care vor reuși sa se imbogateasca ajungand sa urce la alt nivel social mult mai ridicat Vor avea multe bucurii in familie, multe momente de neuitat alaturi de prieteni și rude, dar și momente in care vor fi singuri, intr-o vacanța și…

- HOROSCOP 9 februarie 2018. Conjunctia Lunii cu Marte poate predispune la iritabilitate si reactii impulsive. Din cauza nervozitatii crescute, disputele marunte pot degenera cu usurinta in certuri serioase.

- HOROSCOP 8 februarie 2018. Conjunctia Luna-Jupiter reprezinta un context favorabil pentru demararea unui proiect nou sau pentru a face o schimbare in stilul de viata. Se pot initia actiuni importante, mai ales de scurta durata.