Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de ieri a Consiliului Local (CL) de ieri a confirmat din nou lipsa oricarei opozitii politice la Iasi. PSD, PNL, PMP si ALDE traiesc intr-o „armonie deplina", iar primarului Mihai Chirica (ex-PSD, PNL) ii sunt aprobate aproape toate initiativele. Mai mult, liberalii incep sa aiba amendamente…

- Horoscop 22 mai 2020. Ziua de vineri aduce oboseala, stres și nervi pentru Tauri și Fecioare, Scorpionii vor face cheltuieli mari, in timp ce Sagetatorii și Varsatorii au multa energie. Citește horoscopul complet al zilei de 22 mai...

- Marte este planeta actiunii, energiei si pasiunii aprinse. Acest corp ceresc se afirma pe sine insusi, atat este de puternic, dar pana la urma depinde si el de semnul zodiacal pe care il tranziteaza ca sa determinam cum anume si de ce aceasta planeta impulsioneaza actiunile. Marte este zeul razboiului…

- Horoscop 15 aprilie 2020. Ziua de miercuri aduce nativilor din zodia Taur schimbari in relația cu cei din jur, Fecioarele sunt in centrul atenției, in timp ce Varsatorii sunt cuprinși de stres. Citește horoscopul complet al zilei de 15 aprilie 2020, conform...

- Horoscop 11 aprilie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 11 aprilie 2020 - Berbec:Iți vine și ție apa la moara, incepand de astazi, dar tot vatrebui sa fii atent pentru ca asta poate insemna, pe langa viteza cu care veiface totul și o impulsivitate crescuta. Horoscop 11 aprilie…

- Inca din antichitate, loboda era folosita pentru tratarea unor afectiuni digestive sau cardiace. Mai era folosita si pentru proprietatile sale antioxidante. Planta miraculoasa este ingredientul de baza al unei ciorbe delicioase.

- Horoscop 18 martie 2020. Ziua de miercuri aduce Taurilor vești bune legate de bani, Scorpionii sunt foarte sensibili, iar Peștii se ocupa de pasiunile lor amanate. Citește horoscopul complet al zilei de 18 martie 2020, conform...

- Racii reușesc sa treaca peste ultima perioada plina de dezamagiri și se concentreaza mult mai mult pe propria persoana. Nativii din zodia fecioara scapa de o veche problema financiara, iar varsatorii sunt apreciați pentru rezultatele din ultima perioada. O zi relaxanta pentru balanțe, iși vor petrece…