Horoscop 2 IUNIE. Distracție și bani pentru mai multe zodii Horoscopul din 2 iunie va recomanda sa va desprindeți de cotidian și sa va relaxați in preajma celor dragi. Chiar daca conflictele pot atinge cote alarmante, horoscopul zilei din 2 iunie va recomanda sa acceptați criticile din jur cu detașare și calm. O zodie este favorizata de astre, așa cum nu a mai fost pana acum: toate șansele unt de partea ei orice ar intreprinde. Distracție și bani cat... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul din 2 iunie va recomanda sa va desprindeți de cotidian și sa va relaxați in preajma celor dragi.O zodie este favorizata de astre, așa cum nu a mai fost pana acum: toate șansele unt de partea ei orice ar intreprinde. Distracție și bani cat cuprinde!

- Horoscop Fiecare astrolog de la tv incearca sa capteze atenția publicului, sa obțina mai mulți clienți. Cerere și oferta. Cei care ofera servicii, adica fac horoscoape personale, native. Eu nu fac așa ceva și de aceea am obiectivitatea și dreptul, nefiind in concurența cu nimeni, sa spun mereu adevarul,…

- Horoscopul saptamanii viitoare din 21-27 mai va recomanda sa aveți atențe la ziua de luni. Este o zi care poate genera conflicte pe termen lung, pierderi la capitolul bani. Doua zodii deschid un nou capitol financiar. Bani și fericire pentru ele!

- Horoscop. Iata ce spun runele pentru saptamana viitoare. 4 zodii trebuie sa aiba mai multa grija in zilele care urmeaza, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Berbecul – este cu intarzieri, sa...

- Cu toții ne dorim tot ce este mai bun de la viața, insa trebuie sa muncim mult pentru a ajunge unde ne dorim pentru ca nimanui nu-i pica din cer. Totuși, potrivit astrelor, exista și persoane al caror destin este scris cu litere de aur. Iata care sunt aceste zodii:

- Berbec - Sanse excelente pentru o reusita personala legata de finantarea unui proiect ambitios; pare sa fi fost de folos insistenta si increderea voastra pe care ati reusit sa o transmiteti si altora. Sau ajungeti acum la un acord in plan financiar si evitati suparari, nervi, timp pierdut.

- Horoscopul din 16 aprilie este sub influența fenomenului de Luna Noua in Berbec și va recomanda sa luați aminte la toate schimbarile care vor suverni in prima zi din saptamana. Este o zi de luni excepționala sub aspectul evenimentelor majore: unele zodii se vor confrunta cu adevaruri dure.

- HOROSCOP PRIMAVARA. Berbecii au o perioada interesanta. Vor atrage caștiguri și vor investi in sanatate. Taurii au Venus intr-o poziție foarte buna. Vor beneficia de o luna mai extraordinara și vor filtra sentimentele. HOROSCOP 2018: Horoscopul detaliat de Mariana Cojocaru pentru fiecare…