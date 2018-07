HOROSCOP 2 IULIE 2018: Află cum îţi merge în dragoste, sănătate sau carieră. PREVIZIUNILE zilei de luni HOROSCOP 2 iulie 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca iti agati toate sperantele de un singur carlig si acesta nu se dovedeste a fi cel mai potrivit pentru nevoile tale, ai putea aluneca spre depresie, dar nu! Stii vorba aceea: nu juca tot pe o carte, nu-ti pune toata ouale intr-un singur cos, deci nu investi toata energia intr-un singur scop, cand exista mii de variante posibile in jurul tau care merita valorificate. Priveste pe cat de multe cai ai putea evolua, deci nu te crampona de una singura. Ai putea fi deceptionat cand vei vedea ca acel unic scop nu este posibil, in timp ce alte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 24 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O noua lectie a rabdarii vine azi intr-o forma cat se poate de concreta. Ti se arata ca ceea ce construiesti tu cu mainile tale nu poate ajunge la forma cea mai buna peste noapte, ci e nevoie de o slefuire indelungata, pas cu pas. Imagineaza-ti…

- Citeste aici cum te influenteaza tranzitul retrograd al lui Neptun. Afla detalii despre cum te influnteaza cele trei evenimente astrale, in general, aici. Iata ce-ti rezerva astrele in amor, in saptamana 18-24 iunie 2018, avand in vedere evenimentele mentionate mai sus. Horoscop…

- Iata cum te influenteaza Luna plina florala din Sagetator, in saptamana 28 mai – 3 iunie, la capitolul amor. Horoscop dragoste Berbec O perioada propice pentru calatorii. Ai oportunitati de a cunoaste oameni noi, de a face schimb de informatii, si, de ce nu, de a-ti intalni jumatatea. Nu este…

- HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Esti pus in fata unui adevar dureros care te dezarmeaza total… Nu se mai poate face nimic si, chiar daca nu iti convine deloc situatia in sine, trebuie sa o accepti ca pe un sacrificiu. Este o renuntare categorica, de parca ti-ai lua…

- Horoscop dragoste. Iata cum stai la capitolul dragoste in saptamana 21-27 mai 2018. Horoscop dragoste Berbec Mergi cu valul. Soarele in Gemeni iti aduce mai multa comunicare. Petreci timp in compania persoanei iubite sau a prietenilor. Te concentrezi pe amanunte, astfel incat momentele intime…

- HOROSCOP 7 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ai ajuns la un nivel foarte bun al unui proiect caruia ii acorzi importanta marita. Esti mandru de tine, si meriti un premiu! Indiferent in ce ar consta acest dar pe care ti-l oferi, important aici e starea de bine care te cuprinde, satisfactia…

- HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Poate ca este mai bine daca astazi nu ti-ai asuma responsabilitati carora sa nu le faci fata, ulterior. O zi in care este de preferat sa iti lasi mintea sa zburde libera, neluand in calcul informatiile sau zvonurile primite astazi. Toate acestea…

- HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Daca iubesti, esti capabil sa ierti mai mult, da treci mai usor cu vederea si sa lasi judecatile deoparte. Priveste-l pe cel drag cu mai multa toleranta, nu ataca si nu acuza, pentru ca, daca te lasi acum furat de tendinta de a o…