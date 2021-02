Horoscop 2 februarie 2021. Zodia care are nevoie de atenția apropiaților Horoscop 2 febrarie 2021. Ce se intampla cu zodiile la inceput de luna. Specialiștii in astrologie dau verdictul in horoscopul zilei de marți. Dar sa nu uitam și de numerele norocoase ale zilei, iar acestea sunt: 1, 6, 9, 17, 19 și 25, in timp ce culorile care iți fac ziua mai frumoasa sunt: roz […] The post Horoscop 2 februarie 2021. Zodia care are nevoie de atenția apropiaților appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii spun ca vom avea parte de vreme extrem de rece pana la mijlocul saptamanii viitoare. "Azi mai avem precipitatii in sudul tarii. Va fi lapovita, in cursul zilei, in Oltenia, Muntenia. Zilele urmatoare ne rezerva ceva ninsori prin centru, in nord, in zonele intracarpatice, mai mult in zonele…

- Horoscop miercuri, 6 ianuarie 2021. Specialiștii in astrologie vin cu vești pentru toți nativii Zodiacului. Sa ținem cont și de numerele norocoase ale zilei, iar acestea sunt: 1,4, 23, 48 și 57. De asemenea, de luat in considerare sunt și culorile norocoase ale zilei, iar acestea sunt: verde deschis…

- Horoscopul zilei de marți, 22 decembrie 2020. Ce anunța astrologii pentru zodii. Sa amintim și numerele norocoase ale zilei de marți, iar acestea sunt: 2, 34, 57 și 59. De asemenea, culorile care fac viața mai frumoasa in aceasta zi de marți sunt: roșu, roz și mov. Sa le purtați! Horoscop 22 decembrie…

- Horoscop 7 decembrie 2020. Inceput de saptamana cu mana pe buzunar pentru o zodie din horoscop. Numerele norocoase ale zilei de azi, luni, sunt 4, 32, 45 si 56. Culorile zilei care va vor face sa va simțiți mai bine sunt alb, argintiu și crem. Horoscop 7 decembrie 2020 Berbec Acești nativi vor avea…

- Horoscopul zilei de miercuri, 2 decembrie 2020. Ce spun astrele despre fiecare zodie in parte. Afla și numerele norocoase ale zilei. Acestea sunt: 1, 6, 18, 26 și 45, iar culorile care va pot face ziua mai frumoasa sunt roșu, roz și rose. Horoscop miercuri, 2 decembrie 2020 pentru fiecare zodie Berbec…

- Horoscopul zilei de vineri, 27 noiembrie 2020. Numerele norocoase ale zilei sunt: 3, 25 și 34, iar culorile care va poarta noroc sunt: roz, mov și galben. Horoscop 27 noiembrie 2020 pentru fiecare zodie Berbec Berbecii pot face un drum scurt pentru a-și rezolva cateva probleme restante. Veștile vin…

- Horoscopul saptamanii 22-28 noiembrie 2020. Specialiștii anunța ca va fi o saptamana plina de surprize pentru mulți nativi. Racii trebuie sa se organizeze și Leii au o perioada mai tulbure. Horoscop 22-28 noiembrie 2020 pentru toate zodiile Berbec Pentru Berbeci apar probleme in dragoste, iar pentru…

- In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Biroului Sigurata Scolara, impreuna cu cei ai Serviciului Rutier si Serviciului de Ordine Publica, au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii incalcarii prevederilor Legii nr. 55 2020, fiind verificate mijloacele de transport scolar.In cursul…