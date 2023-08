Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, miercuri 2 august 2023. Pe masura ce Luna in Varsator il infurie pe revoluționarul Uranus, ar putea fi greu sa te opreșți odata ce mingea se rostogolește! In timp ce Luna se opune, de asemenea, lui Venus, ne-am putea ingrijora ca ieșirea in afara tiparelor stabilite ale societații ne va afecta reputația. Uneori, schimbarea este necesara, chiar daca este incomod pe moment. Dupa ce Luna intra in Peșții contemplativi, putem incepe sa ințelegem ceea ce s-a schimbat. Citește in continuare horoscopul zilei și sa ai o zi traita cu credința, incredere in ține, in viața…